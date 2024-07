Polizei Köln

POL-K: 240711-4-K/D Explosion in Düsseldorf - Polizei Köln übernimmt die Ermittlungen

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemeldungen Ziffer 1, 29.Juni, Ziffer 1, 30. Juni, Ziffer 1, 1. Juli, Ziffer 1, 6. Juli, Ziffer 1, 8. Juli

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5812435 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5812775 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5813551 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5817497 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5818525

Staatsanwaltschaft Düsseldorf und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einer Explosion vor einem Geschäftshaus in der Düsseldorfer Innenstadt in der Nacht zu Donnerstag (11. Juli) hat die Polizei Köln die Ermittlungen übernommen.

Gegen 1.30 Uhr hatten Anwohner der Berliner Allee einen lauten Knall gemeldet. Verletzt wurde niemand. Am Hauseingang entstand erheblicher Sachschaden. Zeugenaussagen zufolge soll eine dunkel gekleidete Person unmittelbar nach der Explosion in einem schwarzen Pkw vom Tatort stadtauswärts geflüchtet sein.

Die Polizei prüft Verbindungen mit den vorausgegangenen Explosionen in Köln, Engelskirchen und Duisburg sowie der Geisellage am vergangenen Wochenende in Köln-Rodenkirchen.

Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Auskünfte zu dem Verfahren der StA Düsseldorf sind derzeit nicht möglich. Auskünfte zum Verfahren der StA Köln erteilt ausschließlich Staatsanwältin Stephanie Beller unter der Telefonnummer 0221 477-4548. (de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell