POL-OF: Nachmeldung zum heutigen Pressebericht: Mutmaßlich Pfefferspray an Schule versprüht

Obertshausen (ots)

(cb) Am Montagvormittag kam es an der Hermann-Hesse-Schule in der Straße "Im Hasenwinkel" zu einem größeren Polizei- und Rettungseinsatz. Mehrere Personen wählten den Notruf und klagten über Augen- und Atembeschwerden. Sie vermuteten versprühtes Reizgas in einem der Schulflure. Insgesamt mussten 19 Personen von Rettungskräften vor Ort betreut werden, drei Schüler wurden zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Erste Zeugenhinweise deuten darauf hin, dass das Reizgas offenbar durch zwei Schülerinnen versprüht wurde. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Der Jugendkoordinator der Polizeidirektion Offenbach steht in engem Austausch mit der Schulleitung.

Offenbach, 16.04.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

