POL-K: 240701-1-K/GM Explosion in Engelskirchen/mögliche Tatzusammenhänge mit Kölner Taten - Zeugensuche

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Heute Morgen (Montag, 1. Juli) haben Unbekannte gegen 5 Uhr im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in Engelskirchen-Loope eine Explosion ausgelöst. Mehrere Scheiben sowie die Eingangstür des Hauses in der Straße "Im Auel" wurden stark beschädigt. Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus sind nach jetzigem Stand weiterhin bewohnbar.

Die Ermittler gehen aufgrund der Tatbegehungsweise und der verwendeten Sprengvorrichtungen aktuell davon aus, dass die drei Taten in Köln sowie die Tat in Engelskirchen im Zusammenhang stehen. Die Spurensicherung sowie die Arbeit der Kölner Ermittler in Engelskirchen dauern noch an.

Aktuelle Opferschutzmaßnahmen

Opferschützer der Polizei Köln nehmen mit den Bewohnern der betroffenen Kölner Häuser Kontakt auf und sind mit Kontaktbeamtinnen und -beamten für interkulturelle und -religiöse Angelegenheiten (KIA) im Umfeld der Kölner Tatorte für die Bevölkerung ansprechbar.

Tatrelevante Fotos und Videos können über das Hinweisportal des LKA unter dem Link https://nrw.hinweisportal.de/ unkompliziert an die Polizei NRW übermittelt werden. Weitere Hinweise zum Tatgeschehen oder Tatverdächtigen nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Köln telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei hat ihre Präsenz im Umfeld der Tatorte verstärkt. (cw/de)

