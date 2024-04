Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendiebstähle im Nike-Store des Outlets

Zweibrücken (ots)

Am 27.04.2024 kam es um ca. 16:30 Uhr im Nike-Store zu einem Ladendiebstahl. Dabei versuchte ein 19-jähriger Mann zwei Paar Schuhe und ein T-Shirt im Gesamtwert von 220 Euro zu entwenden. Beim Verlassen des Geschäfts wurde er von einer Bediensteten angesprochen und mit ins Büro gebeten. Bei der anschließenden Videoauswertung konnte festgestellt werden, dass der 19-Jährige in Begleitung eines Komplizen war, der allerdings flüchtete, als er merkte, dass sein Mittäter von der Bediensteten angesprochen wurde. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen verlief negativ. Zu einem weiteren Ladendiebstahl kam es um 18:25 Uhr, als ein 34-jähriger und ein 25-jähriger Mann versuchten, Bekleidungsteile im Wert von 462 Euro zu entwenden, indem sie die Waren in einem unbeobachteten Moment in eine mitgeführte Einkaufstasche steckten und danach das Geschäft verließen. Sie wurden anschließend vom Sicherheitspersonal angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. |PIZW

