POL-K: 240711-2-K/GL Goldgranulat im Wert von rund 1 Millionen Euro gestohlen - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit Bildern aus der Überwachungskamera am Flughafen KölnBonn sucht die Kriminalpolizei nach dem Komplizen eines mutmaßlichen Gold-Diebes (35).

Dem Angestellten einer Firma für Frachtabfertigung wird vorgeworfen, am 29. Januar 2024 aus einem am Flughafen aufbewahrten Koffer Goldgranulat im Wert von rund eine Million Euro gestohlen zu haben. Der Tatverdacht hatte sich zunächst gegen den 35-Jährigen gerichtet, nachdem die Ermittler Videoaufnahmen des betroffenen Frachtraums ausgewertet und den Mann beim mutmaßlichen Abtransport der Beute identifiziert hatten. Eine per Beschluss angeregte Durchsuchung seiner Wohnung in Kürten blieb jedoch ohne Ergebnis.

Der nun gesuchte Komplize soll sich am 26. Januar als Eigentümer bei der betreffenden Firma ausgegeben und die Herausgabe des Koffers verlangt haben. Da er aber die erforderlichen Papiere nicht vorweisen konnte, verweigerten die Mitarbeiter die Herausgabe des Koffers.

Nach dem gescheitertem Abholversuch soll er dann mit einem dunkelblauem Ford Fiesta weggefahren sein.

Lichtbilder des Gesuchten sind unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/140548

Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten sowie dem verschwundenen Goldgranulat nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 56 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cw/al)

