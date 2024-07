Polizei Köln

POL-K: 240712-1-K Erneuter Goldkettenraub am Ebertplatz - "Minderjähriger" gestellt

Köln (ots)

In einem Geschäft am Ebertplatz soll ein mutmaßlich 13 Jahre alter "Junge" einem Senior (67) die Goldkette vom Hals gerissen und den Mann körperlich angegriffen haben. Zeugen hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 67-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wird nun durch den polizeilichen Opferschutz betreut. Da der Angreifer deutlich älter wirkt als 13 Jahre, haben die Ermittler nun ein Altersgutachten beantragt.

Nach bisherigem Stand soll der junge Mann gegen 15 Uhr sein späteres Opfer vor der Tat auf einem Gehweg am Eigelstein angerempelt haben und ihm anschließend in das Geschäft gefolgt sein. Dort habe er dem älteren Herrn gewaltsam von hinten die Kette entrissen. Weitere Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden.

Derzeit werden Zusammenhänge zu ähnlich gelagerten Taten geprüft.

Die Polizei Köln rät:

- Tragen Sie Ihren Schmuck und Wertgegenstände körpernah

- Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt oder sie verfolgt werden, suchen Sie die Nähe anderer Passanten oder rufen Sie direkt die Polizei über die Notrufnummer "110"

- Nehmen Sie Ihr Umfeld bewusst wahr, verdecken Sie ggf. Wertgegenstände und lassen Sie sich nicht ablenken

(cr/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell