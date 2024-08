PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fahrraddieb festgenommen+++Ladendiebe flüchten

Bad Schwalbach (ots)

1. Fahrraddieb festgenommen,

Geisenheim, Berliner Straße, Sonntag, 04.08.2024, 14:20 Uhr

(ms) Am Sonntagnachmittag hat die Polizei in Geisenheim einen Fahrraddieb festgenommen. Gegen 14:20 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie der Mann in der Berliner Straße an zwei Fahrradschlössern mittels einer Kneifzange hantierte und rief die Polizei. Dem Täter gelang es die Schlösser aufzubrechen und beide Fahrräder zu seinem Fluchtfahrzeug, einem blauen Transporter mit polnischen Kennzeichen, zu bringen. Die Streife der Polizeibeamten traf frühzeitig ein und nahm den Fahrraddieb fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen, er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

2. Ladendiebe flüchten,

Eltville, H.J.-Müller-Straße, Freitag, 02.08.2024, 18:45 Uhr

(ms) Am Freitagabend versuchten zwei bislang unbekannte Diebe in Eltville mehrere Getränkedosen zu entwenden. Gegen 18:30 betraten zwei Personen, ein Mann mit einer Frau, einen Supermarkt in der H.J.-Müller-Straße. Dort angekommen verstauten die Täter die Getränkedosen in einem Rucksack und versuchten den Kassenbereich zu verlassen, ohne zu bezahlen. Als eine Mitarbeiterin sie aufforderte, den Rucksack zu öffnen, ließen die Diebe diesen zurück und flohen in Richtung Kiedricher Straße. Der Mann wird als circa 40-50 Jahre alt, 165-170 cm groß, schwarze kurze Haare, schwarzer 3-Tage-Bart, leicht untersetzte Figur, osteuropäischer Akzent und mit großem Tattoo am Arm beschrieben. Er trug ein graues T-Shirt und eine kurze schwarze Hose. Die Frau soll etwa 40-50 Jahre alt, 160-165cm groß sein und schwarze lange Haare sowie eine leicht untersetzte Figur haben. Sie trug schwarze Kleidung und eine schwarze große Handtasche. Die Polizei in Eltville hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06123) 9090-0 entgegen.

