PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fahrzeug in Brand gesetzt +++ Erneut Einbruch in Gartengrundstück +++ Mit "Willkommensschild" und Leitpfosten kollidiert

Bad Schwalbach (ots)

1. Fahrzeug in Brand gesetzt, Lorch, Rheinuferstraße, Mittwoch, 07.08.2024, 02:37 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte ein Fahrzeug in Lorch in Brand gesetzt. Um 02:37 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Fahrzeugbrand in der Nähe des Fähranlegers in die Rheinuferstraße gerufen. Vor Ort stand der Pkw, ein grauer Renault Trafic in grau, bereits in Vollbrand und musste gelöscht werden. Der verursachte Schaden wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und geht derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Hinweise zu der Inbrandsetzung werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

2. Erneut Einbruch in Gartengrundstück, Rüdesheim am Rhein, Grenzweg, Dienstag, 06.08.2024, 10:20 Uhr bis 12:45 Uhr

(fh)Am Dienstagvormittag waren erneut Diebe im Grenzweg in Rüdesheim unterwegs. Wie gestern berichtet, war es dort in den vergangenen Tagen zu einem Einbruch in eine Gartenhütte gekommen. Am Dienstag stellte der Besitzer des Grundstücks dann den nächsten Einbruch fest. Im Zeitraum von 10:20 Uhr bis 12:45 Uhr waren die Langfinger über den Zaun des Grundstücks geklettert und hatten sich auf dem dahinterliegenden Grundstück an einer kleinen Kapelle zu schaffen gemacht. Es gelang ihnen die verschlossene Zugangstür zu öffnen und die Kapelle zu betreten. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt werden.

Auch zu dieser Tat sucht die Polizei in Rüdesheim Zeuginnen oder Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Mit "Willkommensschild" und Leitpfosten kollidiert, Niedernhausen-Niederseelbach, Engenhahner Straße, Mittwoch, 07.08.2024, 01:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch ist ein Fahrzeug im Niedernhausener Stadtteil Niederseelbach mit einem Eingangsschild und einem Leitpfosten kollidiert. Gegen 01:00 Uhr setzten Zeugen die Polizei über den Verkehrsunfall in der Engenhahner Straße in Kentniss, das unfallverursachende Fahrzeug sei weggefahren. Im Bereich des Ortseingangs von Niederseelbach stellten die Beamten fest, dass en Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und dabei einen Pfosten sowie ein hölzernes Willkommensschild zerstört hatte. Weiterhin hatte sich das Fahrzeug dabei offenbar die komplette Ölwanne aufgerissen. Die verantwortliche 64-jährige Fahrerin konnte im weiteren Verlauf mit ihrem beschädigten Skoda Fabia angetroffen werden. Dieser war aufgrund der Beschädigungen im Bereich des Ortsausgangs nicht mehr fahrbereit gewesen. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden im weiteren Verlauf der Nacht durch den zuständigen Bauhof abgestreut und eine entsprechende Beschilderung aufgestellt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro. Da die Fahrerin nicht an der Unfallstelle verblieb oder die Polizei verständigte, wird nun auch wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

