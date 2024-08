PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mann beschädigt Fahrzeuge - Festnahme! +++ Linienbus nach Kollision mit Radfahrerin gesucht +++ Pkw landet auf dem Dach

Bad Schwalbach (ots)

1. Mann beschädigt Fahrzeuge - Festnahme! Eltville am Rhein, Holzstraße, Mittwoch, 07.08.2024, 12:15 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag nahm die Polizei in Eltville einen Mann fest, der zuvor gegen mehrere Fahrzeuge getreten und drei davon beschädigt hatte. Um 12:15 Uhr wurde die Polizei über den oberkörperfreien und die Holzstraße entlanglaufenden Randalierer informiert. Sofort wurde eine Streife entsandt. Der Mann, ein polizeibekannter 48-Jährigen welcher sich eigentlich aktuell in einer Klinik aufhalten sollte, konnte am Eltviller Bahnhof angetroffen und festgenommen werden. Er wurde in die Klinik zurückgebracht. Insgesamt konnten drei von ihm durch Tritte beschädigte Fahrzeuge festgestellt und deren Besitzer informiert werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

2. Linienbus nach Kollision mit Radfahrerin gesucht, Oestrich-Winkel, Hauptstraße, Mittwoch, 07.08.2024, 08:10 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen stürzte eine Radfahrerin in Oestrich-Winkel nach einer Kollision mit einem Bus. Die Polizei sucht nun das Fahrzeug sowie Zeugen. Den Angaben der 26-jährigen Rheingauerin zufolge sei sie mit ihrem Rad um 08:10 Uhr in der Hauptstraße entlanggefahren und dort am Hinterrad von einem gelb/weißen Linienbus touchiert worden. In Folge des Kontakts sei sie gestürzt und habe sich verletzt. Der Bus dagegen sei ohne anzuhalten weitergefahren. Im Anschluss suchte die Gestürzte einen Arzt auf. An ihrem Zweirad entstand Sachschaden.

Die Polizei sucht nun den besagten Bus, bzw. dessen Fahrer oder Fahrerin. Hinweisgeberinnern oder Hinweisgeber melden ich bitte unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 bei der Polizeistation Rüdesheim.

3. Pkw landet auf dem Dach,

Heidenrod-Kemel/-Huppert, Mittwoch, 07.08.2024, 14:30 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag ist eine Autofahrerin zwischen Kemel und Huppert von der Straße abgekommen und mit ihrem Fahrzeug auf dem Dach gelandet. Sie wurde verletzt. Gegen 14:30 Uhr befuhr die 31-jährige Bad Schwalbacherin mit ihrem Seat Ibiza die Landesstraße 3455 von Kemel nach Huppert. In Höhe eines dortigen Wasserhäuschens verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam letztlich auf dem Dach zum Stillstand. Die 31-Jährige wurde zunächst vom verständigten Rettungsdienst und später dann im Krankenhaus behandelt. Ihr Seat musste abgeschleppt werden.

