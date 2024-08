PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zwei Einbrecher steigen in Schule ein +++ Mehrere Fahrzeuge rund um Niedernhausen aufgebrochen +++ Ortsschild mitgehen lassen +++ Einbrecher scheitern

Bad Schwalbach (ots)

1. Zwei Einbrecher steigen in Schule ein, Rüdesheim-Eibingen, Breslauer Straße, Montag, 12.08.2024, 03:35 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag sind zwei maskierte Einbrecher in eine Schule in Rüdesheim-Eibingen eingebrochen. Um 03:35 Uhr meldete ein Zeuge zwei verdächtige und maskierte Personen, welche sich an einem Schulgebäude in der Breslauer Straße zu schaffen gemacht hatten und nun mit einem dunklen Pkw mit Frankfurt Kennzeichen (F) davongefahren seien. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass das Einbrecherduo zuvor tatsächlich die Eingangstür der Bildungsstätte aufgebrochen und sich anschließend durch das aufbrechen weiterer Türen einen Weg durchs Gebäude gebahnt hatte. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Im Rahmen der Fahndung, in die mehrere Streifen umliegender Dienststellen eingebunden waren, konnten die Täter sowie das Fahrzeug nicht mehr gestellt werden.

Die Polizei bittet weitere Zeuginnen oder Zeugen der Tat, insbesondere Personen, denen das beschriebene Fahrzeug aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

2. Mehrere Fahrzeuge rund um Niedernhausen aufgebrochen, Niedernhausen, Austraße/Ilfelder Platz/Idsteiner Straße Samstag, 10.08.2024 bis Sonntag, 11.08.2024

(fh)Am Wochenende brachen Unbekannte in Niedernhausen mehrere geparkte Fahrzeuge auf. In der Austraße, am Ilfelder Platz und in der Idsteiner Straße gingen die Langfinger nach demselben Prinzip vor und schlugen bei dort geparkten Fahrzeugen Seitenscheiben ein. Auf diesem Wege gelangte sie in die Innenräume der Pkw, durchsuchten sie und flüchteten anschließend. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte das Diebesgut noch nicht verifiziert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 2.000 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen der Taten werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein zu melden.

3. Ortsschild mitgehen lassen,

Idstein-Walsdorf, Bruderbergstraße, Sonntag, 11.08.2024, 00:35 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag stahlen Jugendliche das Ortsausgangsschild von Idstein-Walsdorf. Die drei Jugendlichen, zwei Jungen und ein Mädchen, schraubten gegen 00:35 Uhr das Schild am Ortsausgang in Richtung der Bundesstraße 8 ab und flüchteten mit zwei Fahrzeugen in Richtung Wörsdorf.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Einbrecher scheitern,

Eltville-Erbach, Hallgarter Straße, Freitag, 09.08.2024, 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Im Eltviller Stadtteil Erbach versuchten Einbrecher am Freitagabend, in ein Wohnhaus einzubrechen. Zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr suchten die Täter das Grundstück des Anwesens in der Hallgarter Straße auf und machten sich mit einem Werkzeug an der Hauseingangstür zu schaffen. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand, sodass die Einbrecher unverrichteter Dinge und ohne Beute die Flucht antraten.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

