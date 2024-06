Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim - Angriffe gegen Polizisten

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (vos). Am Samstagabend und in der Nacht kam es in Hildesheim unabhängig voneinander zu mehreren Widerstandshandlungen gegen Polizisten. Zunächst wurden die Beamten gegen 20 Uhr in die Steuerwalder Straße gerufen, wo ein 45-jähriger Hildesheimer eine Passantin ausländerfeindlich beleidigt haben soll. Während der Sachverhaltsaufnahme verweigerte der alkoholisierte Mann die Angabe seiner Personalien und näherte sich in bedrohlicher Weise den eingesetzten Beamten. Dabei schlug er letztlich einen zum Schutz erhobenen Arm zur Seite und versuchte im Weiteren, einem der Beamten einen Kopfstoß zu verpassen. Er wurde überwältigt und der Dienststelle zugeführt. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und er anschließend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihn erwarten nun Anzeigen unter anderem wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Gegen 01:15 Uhr wurden die Beamten zu einer Discothek in der Osterstraße gerufen, weil ein 44-jähriger Hildesheimer die übrigen Gäste und das Sicherheitspersonal belästigt haben soll. Der Mann zeigte sich vor Ort wenig einsichtig. Er weigerte sich, einen Platzverweis zu befolgen und versuchte in der Folge, weitere Gäste anzugreifen, weswegen er unter Anwendung körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden musste. Beim anschließenden Transport zur Dienststelle trat er einem Polizisten ins Gesicht und zwei Polizistinnen gegen die Beine. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und auch gegen ihn wird unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Den Rest der Nacht verbrachte er in einer Polizeizelle. Die angegriffenen Polizisten konnten ihren Dienst jeweils fortsetzen.

