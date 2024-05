Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Heckscheibe eingeworfen - Einbruch in Bürogebäude

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Heckscheibe eingeworfen

Bad Hersfeld. Die Heckscheibe eines weißen Ford Focus warfen Unbekannte am Mittwoch (15.05.), zwischen 15.10 Uhr und 15.20 Uhr, ein. Zur Tatzeit war das Auto vor einem Schnellrestaurant in der Straße "An der Haune" geparkt gewesen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bürogebäude

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (15.05.) in ein Büro in der Fuldastraße ein. Sie durchsuchten mehrere Schränke und öffneten gewaltsam Türen. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar. Auch, ob etwas entwendet wurde, ist momentan noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell