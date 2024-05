POL-OH: Verkehrsunfall mit Elektro-LKW auf der BAB 7 bei Neuenstein

Hilders (ots) - Tann - Sachschaden in Höhe von ca. 1800 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (15.05.), im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Eisenacher Straße in Tann-Lahrbach ereignete. Dabei wurde die rechte Fahrzeugseite eines dort abgestellten grauen Opel Corsa durch ein noch unbekanntes Fahrzeug, wahrscheinlich beim Ein- oder ...

