Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Baucontainer aufgebrochen

Soest (ots)

Am 8. Oktober fielen einer Spaziergängerin mehrere Baucontainer auf einer Baustelle am Opmünder Weg auf. An insgesamt fünf Containern standen die Türen offen. An den Türen konnten durch die hinzugerufenen Polizeibeamten Hebelmarken festgestellt werden. Ob Gegenstände entwendet wurden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

