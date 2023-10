Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei verletzte Personen nach einer Unfallflucht in der Markusstraße

Geseke (ots)

Am Samstag, 07.10.2023 kam es um 23:11 Uhr zu einer Unfallflucht, bei der zwei Personen verletzt wurden.

Ein 27-jähriger Fahrer aus Bremerhaven hat die Markusstraße in Richtung Bahnhof befahren. In Höhe der Unfallstelle ist der bislang flüchtige Unfallverursacher auf die Gegenfahrbahn und frontal in das Fahrzeug des 27-jährigen gefahren.

Dabei haben sich sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer (24 Jahre aus Geseke) leicht verletzt.

Der Unfallverursacher hat den Rückwärtsgang eingelegt und sich dann von der Unfallörtlichkeit entfernt.

Zu dem flüchtigen Fahrzeug kann nur gesagt werden, dass es sich um einen schwarzen Mercedes älteren Baujahrs mit Kurzzeitkennzeichen gehandelt haben soll.

Angaben zu Personen im Fahrzeug konnten der Polizei gegenüber nicht gemacht werden.

Wer Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02941 91000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell