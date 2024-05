POL-OH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbruch in Physiotherapiepraxis Bad Hersfeld. Eine Physiotherapiepraxis in der Rosmariengasse wurde in der Nacht zu Dienstag (14.05.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Praxisräume, die sie anschließend durchsuchten. Mitsamt einer geringen Menge Bargeld flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Täter hinterließen zudem circa 300 Euro ...

mehr