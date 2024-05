Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Physiotherapiepraxis

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Eine Physiotherapiepraxis in der Rosmariengasse wurde in der Nacht zu Dienstag (14.05.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Praxisräume, die sie anschließend durchsuchten. Mitsamt einer geringen Menge Bargeld flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Täter hinterließen zudem circa 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell