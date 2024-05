Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw gestohlen - Einbruch in stillgelegtes Freibad

Fulda (ots)

Pkw gestohlen

Nüsttal. Einen schwarzen KIA mit dem amtlichen Kennzeichen FD-LB 217 stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (14.05.). Das Fahrzeug im Wert von etwa 8.500 Euro stand zur Tatzeit vor einer Garage in der Allmuser Straße in Rimmels. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befanden sich in den Fahrzeug verschiedene Reitutensilien. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in stillgelegtes Freibad

Bad Salzschlirf. Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstag (07.05.) und Dienstag (14.05.) unerlaubten Zugang zu dem Gelände eines ehemaligen Freibades in der Müser Straße. Anschließend hebelten sie die Tür zu zwei Gebäuden auf und entwendeten einen rund 30 Jahre alten Computer. Durch den Einbruch entstand Gesamtsachschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell