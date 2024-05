Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Teermaschinen - Schafe von Weide gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl von Teermaschinen

Rotenburg a.d. Fulda. Zwei Teermaschinen im Gesamtwert von circa 5.000 Euro entwendeten Unbekannte zwischen Samstag (11.05.) und Montag (13.05.) von einer Baustelle in der Bernhard-Faust-Straße. Im Tatzeitraum waren die beiden Baumaschinen nach aktuellen Informationen mit Gliederketten an einem Minibagger befestigt gewesen. Um die Maschinen zu stehlen, durchtrennten die Täter diese Ketten und verursachten hierdurch ebenfalls Sachschaden in noch unklarer Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schafe von Weide gestohlen

Niederaula. Von einer Weide in der Schlitzer Straße - linksseitig der B62 - stahlen Unbekannte zwischen Samstagmittag (11.05.) und Sonntagvormittag (12.05.) insgesamt vier Lämmer. Zur Tatzeit war die Koppel mit einem Zaun umfriedet. Die Tiere haben einen Gesamtwert von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

