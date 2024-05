Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Pkw beschädigt - Farbschmierereien - Mehrere Einbrüche in Leipziger Straße - Handtasche aus Pkw gestohlen - Versicherungskennzeichen gestohlen - Einbruch in Einfamilienhaus -

Fulda (ots)

Zwei Pkw beschädigt

Fulda. Ein Unbekannter beschädigte am Sonntagmittag (12.05.), gegen 13.50 Uhr, im Bereich Heinrich-von-Bibra-Platz und in der Leipziger Straße zwei Pkw. Der Mann war zu Fuß unterwegs und schlug zunächst am Heinrich-von-Bibra-Platz eine Delle in einen verkehrsbedingt wartenden Pkw. Kurze Zeit später befand sich der Unbekannte in der Leipziger Straße und schlug auf ein weiteres Auto, einen geparkten grauen BMW, ein. Beide Fälle wurden von einem Zeugen beobachtet, der den Mann folgendermaßen beschreibt: männlich, zwischen 30 und 45 Jahre alt, circa 170 cm groß, kräftige Statur, kurze, dunkle Haare, kräftige Statur, Dreitagebart, mittel- bis osteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem dunklen T-Shirt, eventuell dunkler Weste, kurzer Bluejeans, dunklen Turnschuhen mit weißen Schnürsenkeln und heller Sohle. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Farbschmierereien

Fulda. In der Carl-Schurz-Straße beschmierten Unbekannte zwischen Freitag (10.05.) und Montag (13.05.) die Wände eines Schulgebäudes mit Farbe. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Einbrüche in Leipziger Straße - In einem Fall: Festnahme zweier Tatverdächtiger

Fulda. Nach einem Zeugenhinweis nahm die Polizei Fulda am frühen Montagmorgen (13.05.) zwei Tatverdächtige fest, die zuvor versucht hatten, eine Haustür aufzubrechen.

Gegen 5 Uhr meldete sich ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße bei der Polizei und teilte mit, dass gerade zwei Männer versuchen würden, die Haustür aufzubrechen. Kurze Zeit später nahm eine Streife der Polizei Fulda zwei Tatverdächtige im Alter von 27 und 30 Jahren vor Ort fest. Bei den Männern fanden die Beamten Einbruchswerkzeuge auf und stellten diese sicher.

Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahl verantworten.

Einige Häuser weiter in der Leipziger Straße brachen Unbekannte in der gleichen Nacht (13.05.), zwischen 2.30 Uhr und 4.30 Uhr, in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses neben einer Tankstelle in Büroräume ein. Die Täter traten dazu eine Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und hinterließen mehrere hundert Euro Sachschaden.

Auch eine direkt neben den Büroräumen liegende Wohnung wurde zum Ziel Unbekannter. Dort schlugen die Einbrecher zwischen 3 Uhr und 7 Uhr eine kleine Scheibe der Eingangstür ein, gelangten so jedoch nicht ins Haus. Es entstanden rund 500 Euro Sachschaden.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen die laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Fulda klären.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handtasche aus Pkw gestohlen

Großenlüder. Am Montagmorgen (13.05.), gegen 10 Uhr, stahlen Unbekannte eine Handtasche aus einem unverschlossenen Pkw, der auf dem Parkplatz einer Gärtnerei in der Bahnhofstraße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, Pkw möglichst immer abzuschließen, auch wenn diese nur kurzzeitig abgestellt werden. Wertsachen und vor allem Fahrzeugschlüssel sollten niemals im Fahrzeug belassen werden.

Versicherungskennzeichen gestohlen

Fulda. In der Von-Stauffenberg-Straße stahlen Unbekannte zwischen Freitag (10.05.) und Montag (13.05.) das Versicherungskennzeichen 432 YNS von einem Motorroller. Das Zweirad stand auf einem Abstellplatz vor einem Mehrfamilienhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Poppenhausen. Ein Einfamilienhaus in der Straße "Diesgraben" wurde in der Nacht zu Montag (13.05.) zum Ziel Unbekannter. Die Täter hebelten eine Terrassentür im rückwärtigen Gebäudebereich auf und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

