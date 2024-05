POL-OH: Auseinandersetzung an Busbahnhof - Diesel gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Stein in Imbiss geworfen Bad Hersfeld. Am Donnerstag (09.05.) schmissen Unbekannte gegen 18.15 Uhr einen Stein durch eine Hintertür in einen Imbiss in der Straße "An der Obergeis". Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war dieser mit verfassungswidrigen Zeichen beschmiert gewesen. Verletzt wurde niemand. Hinweise bitte an die ...

mehr