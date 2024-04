Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Eine leicht verletzte Person bei Verkehrsunfall auf der L294

Leichlingen (ots)

Am gestrigen Dienstag (02.04.) wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der L294 in Leichlingen Mitte gerufen.

Gegen 16:40 Uhr befuhren ein 48-jähriger Solinger und ein 35-jähriger Burscheider die L294 in ihren Pkw aus Langenfeld kommend in Fahrtrichtung Burscheid. Hierbei befuhr der Burscheider den linken und der Solinger den rechten Fahrstreifen.

Circa 200 Meter vor der Einmündung Sonne beabsichtigte der Solinger aufgrund eines vor ihm fahrenden Fahrzeuges auf die linke Seite zu wechseln. Dabei übersah er jedoch den von hinten kommenden Burscheider in seinem Skoda und es kam zum Unfall.

Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen, der aktuell auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt wird. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Burscheider wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und gab gegenüber den Polizisten an, sich selbstständig in ärztliche Behandlung zu begeben.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle für rund anderthalb Stunden gesperrt. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell