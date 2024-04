Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Firmenfahrzeuge in Heidkamp aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (02.04.) verständigte der Inhaber eines Handwerksbetriebs im Stadtteil Heidkamp die Polizei, nachdem er gegen 07:00 Uhr festgestellt hatte, dass zwei seiner Firmenfahrzeuge aufgebrochen worden waren.

Die beiden Ford Transits waren auf einem Grundstück Am Rübezahlwald abgestellt, als der oder die bislang unbekannten Täter ein Loch in der Seitentür verursachten, um diese zu öffnen. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme wurden vermutlich Arbeitsmaterialen für den Sanitär- und Heizungsbetrieb gestohlen. Das genaue Diebesgut und damit die Höhe des Beuteschadens konnte jedoch bei Anzeigenaufnahme noch nicht benannt werden. Am Sonntag (31.03.) gegen 20:00 Uhr waren die Fahrzeuge noch in einem ordnungsgemäßen Zustand.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben. Hinweise werden vom zuständigen Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell