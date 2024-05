Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Lkw-Unfall auf der A7

Hünfeld. Am Mittwoch (15.05.) kam es, gegen 2 Uhr, auf der A7 - von Kassel kommend in Fahrtrichtung Fulda, kurz hinter der Anschlussstelle Hünfeld/Schlitz - im dreispurigen Bereich zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Lkw. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis mit seinem Sattelzug die rechte Fahrspur der Autobahn. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr er dabei einem vor ihm fahrenden Lkw hinten auf. Dabei wurde das Führerhaus des 48-Jährigen stark beschädigt. Glücklicherweise blieb der Fahrer aber unverletzt. Bei dem vorausfahrenden Lkw wurde lediglich der Sattelauflieger beschädigt. Nach dem Aufprall kamen beide Fahrzeuge auf der linke Fahrspur zum Stehen. Auf Grund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die linke Fahrspur für mehrere Stunden gesperrt und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Unfall Gesamtsachschaden in Höhe von circa 61.000 Euro.

Polizeiautobahnstation Petersberg

Verkehrsunfall mit verletztem Pedelec-Fahrer

Fulda. Ein 82-jähriger Pedelec-Fahrer aus Künzell wurde bei einem Unfall am Dienstag (14.05.) leicht verletzt. Eine 50-jährige Opel-Fahrerin wollte nach momentanen Informationen gegen 10:15 Uhr aus der Einfahrt einer Firma in der Karl-Storch-Straße nach rechts auf die Straße auffahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem 82-jährigen Pedelec-Fahrer, welcher die Karl-Storch-Straße auf dem Bürgersteig entgegen der Fahrtrichtung befuhr. Der 83-Jährige wurde mit leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Unfall

Eichenzell. Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag (14.05.). Ein 70-jähriger VW-Fahrer wollte nach aktuellem Kenntnisstand gegen 15:30 Uhr in Eichenzell-Lütter von einem Parkplatz in der Rhönstraße nach links in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 33-jährigen Opel-Fahrer, welcher die Rhönstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte Lütter befuhr.

Verkehrsunfallflucht

Künzell. Ein 75-jähriger Radfahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag (13.05.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 18:10 Uhr die Rochusstraße in Wissels aus Richtung Künzell kommend. In Höhe einer dortigen Gastwirtschaft fuhr nach derzeitigen Informationen plötzlich ein Pkw vom linken Fahrbahnrand aus einer Parklücke. Der Radfahrer musste daraufhin eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge stieß er jedoch am rechten Fahrbahnrand gegen den Bordstein und kam zu Fall. Der Unfallverursacher, welcher ersten Erkenntnissen nach möglicherweise mit einem Kleinwagen unterwegs war, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Radfahrer und den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfälle

Bebra. Am Montag (14.05.), gegen 21.35 Uhr, parkten eine Polo-Fahrerin und ein BMW-Fahrer - beide aus Bebra - in genannter Reihenfolge im Malerweg in Richtung Friedrichstraße. Als der BMW-Fahrer ausparken wollte, kollidierte er aus noch unklarer Ursache mit seiner rechten Fahrzeugfront mit dem linken Fahrzeugheck des Polos. Gesamtschaden circa 7.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg

