PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Person nach Verkehrsunfall verstorben+++Geschädigter einer Körperverletzung wird bei Schlägerei verletzt und leistet Widerstand+++Berauscht Unfall verursacht - eine Person verletzt+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Person nach Verkehrsunfall verstorben, Eltville-Martinsthal, Schiersteiner Straße, Freitag, 09.08.24, 22.55 Uhr

(am)Zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Person verstorben ist, kam es am späten Freitagabend in Eltville-Martinsthal.

Der 69-jährige Fahrer aus Taunusstein befuhr mit seinem Pkw Mazda die Schiersteiner Str. in Richtung Schlangenbad. Nach Angaben des dahinterfahrenden Zeugen, sei das Fahrzeug plötzlich langsam aber stetig weiter nach links von der Fahrbahn abgekommen und schließlich neben der Fahrbahn gegen einen Baum geprallt. Die Geschwindigkeit soll dabei im dort erlaubten Bereich (30 km/h) gelegen haben. Trotz der noch am Unfallort eingeleiteten Reanimation verstarb der Taunussteiner wenig später in einem Wiesbadener Krankenhaus. Der Schaden an dem Fahrzeug und dem Baum beläuft sich auf ca. 5.000, - EUR.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Ob ein medizinischer Hintergrund ursächlich für den Unfall sein könnte, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen der Polizei in Eltville.

2. Geschädigter einer Körperverletzung wird bei Schlägerei verletzt und leistet Widerstand, Rüdesheim, Rheinstraße und Krankenhaus Eibinger Straße, Sonntag, 11.08.2024, zwischen 05:55 Uhr und 06:50 Uhr

(am) Am frühen Sonntagmorgen wurde eine Person in Rüdesheim bei einer Schlägerei nicht unerheblich verletzt. Anschließend wurde er im Krankenhaus renitent und griff die eingesetzten Polizeibeamten an.

Gegen 05:55 Uhr wurde der Rüdesheimer Polizei eine Schlägerei in der Rheinstraße gemeldet. Am Tatort wurde ein 27 Jahre alter Mann aus Rüdesheim angetroffen, der mehrere Schnittverletzungen aufwies und deshalb umgehend durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Der oder die Täter hatten sich bereits vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort entfernt. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst erfolgslos. Im Krankenhaus wurde der alkoholisierte Geschädigte schließlich renitent. Er spuckte in Richtung der eingesetzten Polizeibeamten. Weiterhin schlug und trat er die 25 und 29 Jahre alten Beamten, die dadurch leicht verletzt wurden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen den Rüdesheimer eingeleitet. Im Laufe des Morgens erschienen zwei 18 und ein 30 Jahre alte Männer aus Rüdesheim auf der Polizeistation in Rüdesheim, die aufgrund ihrer Angaben im Zusammenhang mit der Schlägerei in der Rheinstraße stehen dürften. Diese wurden deshalb festgenommen. Aufgrund ihrer Alkoholisierung wurde bei den Personen auf Anordnung eines Richters eine Blutentnahme durchgeführt. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die Personen wieder entlassen.

Die Rüdesheimer Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Diese nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 91120 entgegen.

3. Berauscht Unfall verursacht - eine Person verletzt, Rüdesheim am Rhein, Rheinstraße, Samstag, 10.08.2024, 19:02 Uhr

(rf)Am Samstagabend wurde bei einem Verkehrsunfall in Rüdesheim am Rhein eine Person leicht verletzt.

Gegen 19:00 Uhr befuhr ein 21-Jähriger Rüdesheimer mit seinem Einachsschlepper der Marke Agria sowie zwei weiteren Mitfahrern die Rheinstraße in Rüdesheim am Rhein. An der Kreuzung zur Marktstraße beabsichtigte der 21-Jährige nach rechts abzubiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem Aufsteller eines Geschäftes zusammen. Der 26-jährige Mitfahrer fiel bei dem Fahrmannöver zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,79 Promille. Bei dem 21-Jährigen wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Der 26-jährige Mitfahrer musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Fahrer sowie sein weiterer Mitfahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Gegen den 21-jährigen Fahrer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 91120 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell