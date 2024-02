POL-EL: Lorup - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots) - Am Dienstag in der Zeit von 13:55 Uhr bis 14:15 Uhr entwendet ein bislang unbekannter Täter einen vor einem Modehaus in der Färberstraße in Schüttorf abgestellten E-Scooter. Dieser war mit einem Kabelschloss am Hinterrad gegen unbefugte Wegnahme gesichert. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922 - 77 66 00 zu melden. Rückfragen bitte ...

