POL-RTK: Diebstähle auf Campingplatz +++ Unfall auf Schwimmbadparkplatz gebaut und abgehauen +++ Verdächtige Wasserwerker

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebstähle auf Campingplatz,

Rüdesheim am Rhein, Campingplatz am Rhein, Dienstag, 13.08.2024, 00:00 Uhr bis 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag kam es in Rüdesheim zu Diebstählen auf dem Gelände eines Campingplatzes. Sowohl ein Zeltanhänger, als auch ein Wohnmobil wurden zur Nachtzeit von den Langfingern aufgesucht und unbemerkt unter anderem Taschen und Bargeld daraus entwendet. Da derzeit noch keine Hinweise zu den Tätern vorliegen, bittet die Polizeistation Rüdesheim unter der Nummer (06722) 9112-0 um Hinweise.

2. Unfall auf Schwimmbadparkplatz gebaut und abgehauen, Eltville am Rhein, Erbacher Straße, Dienstag, 13.08.2024, 13:30 Uhr bis 16:40 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag endete ein Schwimmbadaufenthalt in Eltville in einer Unfallflucht. Im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 16:40 Uhr hatte eine Frankfurterin ihre weiße Mercedes A-Klasse auf dem Schwimmbadparkplatz in der Erbacher Straße geparkt. In diesem Zeitraum stieß eine unbekannte Person, mutmaßlich beim Rangieren, gegen das Heck der A-Klasse und verursachte so einen Schaden. Der Verursacher oder die Verursacherin dachte jedoch gar nicht daran, Verantwortung für den Unfall zu übernehmen und fuhr davon.

Zeuginnen und Zeugen der Verkehrsunfallflucht melden sich bitte unter der Telefonnummer (06123) 9090-0.

3. Verdächtige Wasserwerker,

Niedernhausen, Dr.-Jakob-Wittemann-Straße, Montag, 12.08.2024, 14:00 Uhr

(ms) Am Montagnachmittag gaben sich in Niedernhausen zwei Männer als Handwerker aus. Gegen 14:00 Uhr klingelten in der Dr.-Jakob-Wittemann-Straße die beiden angeblichen Mitarbeiter eines Wasserwerks bei einer 81-jährigen Frau. Die Männer gaben an, wegen hohen Wasserverbrauchs die Heizkörper kontrollieren zu müssen. Die Frau ließ sie herein. Anschließend liefen beide Personen, teils getrennt, circa 20 Minuten im gesamten Haus herum. Beide Personen seien um die 25 Jahre alt und männlich. Ein Mann war circa 170cm groß, schlank, sprach deutsch mit unbekanntem ausländischem Akzent. Er trug ein dunkles Shirt mit einer Aufschrift, eine kurze schwarze Hose und ein schwarzes Basecap. Der andere war circa 175cm groß, hatte eine kräftige Figur und mittelblonde Haare. Auch er trug ein T-Shirt mit unbekannter Aufschrift sowie dunkle Kleidung. Später klingelte noch ein dritter Unbekannter an der Tür. Die Personen seien in ein größeres Fahrzeug (Van oder Bus) gestiegen. Laut der 81-jährigen Frau wurde nichts entwendet.

Die Polizei rät immer wieder: Lassen sie es nicht zu, dass sich unbekannte Personen Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffen. Seien Sie äußerst misstrauisch, wenn jemand vorgibt Handwerker zu sein und dringend etwas reparieren müsse oder Fremde beispielsweise einen Zettel, einen Stift oder ein Glas Wasser von Ihnen möchten. Verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort Ihre zuständige Polizeidienststelle oder wählen sie den Polizeinotruf 110. Umfangreiche Sicherheitstipps für Seniorinnen und Senioren finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

