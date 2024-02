POL-WAF: Ahlen. Polizisten ließen sich nicht täuschen

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 21.2.2024 ereigneten sich eine Verkehrsunfallflucht in Sendenhorst und ein Alleinunfall in Hoetmar. Eine 28-Jährige wendete gegen 15.50 Uhr ihren Pkw auf der Oststraße in Sendenhorst, wobei sie gegen ein Werbeschild eines Geschäfts fuhr. Anschließend flüchtete die Augustdorferin. ...

mehr