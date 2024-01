Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Rätselhafte Unfallspuren nach Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots)

Uslar, 25.01.2024, 17:15 Uhr - 18:45 Uhr In oben angegebener Zeit parkte der schwarze Pkw Kombi eines 56-jährigen Bodenfelders in der Forstgasse Ecke Braustraße in Uslar. Das Fahrzeug stand in Fahrtrichtung am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug wurde ein Schaden am Heck festgestellt, der die ermittelnde Polizei vor Fragen stellt. Verschiedene Dellen, Kratzer und Abdrücke lassen einen typischen Ein- oder Ausparkunfall unwahrscheinlich erscheinen. Vermutet wird entweder die Kollision mit einem größeren Baustellenfahrzeug oder ein Auffahren mit einem Motorrad. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 5.000,- EUR. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell