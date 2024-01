POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Uslar (ots) - USLAR, (go), WIESENSTRASSE, Montag, der 29.01.2024, 20:20 Uhr. Ein 45 jähriger PKW Fahrer aus Uslar befuhr die Wiesenstraße aus Richtung Auschnippe kommend in Richtung Alleestraße. Auf Höhe der Unfallstelle kreuzte ein Hund von rechts nach links die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Der Hund entfernte sich von der Unfallstelle. Der Tierhalter konnte nicht ermittelt werden. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

