Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auf stehenden Anhänger eines Baustellenfahrzeuges gefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Eine Pkw-Fahrerin (80) aus einem Einbecker Ortsteil befuhr am Montag, 29.01.2024, gegen 90.10 Uhr die Einbecker Straße in Salzderhelden in Richtung Ortsmitte. Sie übersah hier ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Baustellenfahrzeug mit Anhänger und ist auf den Anhänger aufgefahren. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Frau leicht und wurde ins Einbecker Bürgerspital verbracht. Sowohl an ihrem Pkw als auch an dem Baustellenfahrzeug und dem Anhänger entstand Sachschaden in einer Höhe von insgesamt rund 9000,- Euro.

