PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Blitzeinbruch in Wohnung+++Minibagger gestohlen+++Frau in Job-Center bedroht

Bad Schwalbach (ots)

1. Blitzeinbruch in Wohnung,

Schlangenbad, Rheingauer Straße, Mittwoch, 14.08.2024, 09:13 Uhr bis 09:17 Uhr

(ms) In Schlangenbad wurde am Mittwochmorgen in eine Wohnung eingebrochen und ein Tresor entwendet. Um 09:13 Uhr verschafften sich drei Unbekannte in der Rheingauer Straße gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung. Anschließend entwendeten die Täter einen fest in der Wand verschraubten Safe und entfernten sich nach nur wenigen Minuten um 09:17 Uhr mit samt des Tresors über den rückwärtigen Bereich des Grundstücks in ein angrenzendes Waldstück. Die drei Täter wurden beim Annähern sowie Verlassen des Objekts videografiert. Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06127) 7078-0 entgegen.

2. Minibagger gestohlen,

Walluf, In der Rehbach, Sonntag, 04.08.2024, 10:00 Uhr bis Mittwoch, 14.08.2024, 17:45 Uhr

(ms) Im Zeitraum von Sonntagmorgen, 04.08.2024 bis Mittwochabend, 14.08.2024 wurde in Walluf ein Minibagger gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten im genannten Zeitraum einen gelben Minibagger des Herstellers "JCB" im Wert von etwa 10.000 Euro von einem noch unbebauten Betriebsgelände in der Straße "In der Rehbach". Zum Abtransport der Baumaschine dürften die Täter vermutlich ein entsprechendes Fahrzeug genutzt haben. Es gibt bislang keine Hinweise auf die unbekannten Diebe. Die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis hat die hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

3. Frau in Job-Center bedroht,

Bad Schwalbach, Heimbacher Straße, Montag, 05.08.2024, 14:15 Uhr

(ms) Am Montag, 05.08.2024 wurde in Bad Schwalbach eine Mitarbeiterin eines Job-Centers bedroht. Ein 25-jähriger Iraker war offenbar über ausbleibende Zahlungen verärgert und drohte während einem Telefonat mit der 52-jährigen Mitarbeiterin in das Job-Center zu kommen und ihr mit einem Messer in den Kopf zu stechen. Am gestrigen Tag konnten die Beamten den Bedroher bei einem persönlichen Termin im Job-Center antreffen und nahmen ihn fest. Nach einer Gefährderansprache und weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Bedrohung verantworten.

