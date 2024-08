PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen+++Schlangenfund in der Küche+++Freibadbesucher entblößt sich +++Versuchter Einbruch in Supermarkt+++

+++Verkehrsunfall mit Leichtverletzten+++ Schlangenbad-Hausen, Freitag, 16.08.2024, 17:45 Uhr Im Kreuzungsbereich Taunusstraße/Finkenstraße missachtete ein 28-jähriger Fahrer eines Kleintransporters die Vorfahrt einer 49-jährigen Porsche-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Beteiligten leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 23.000 EUR geschätzt.

+++Schlangenfund in der Küche+++ Oestrich-Winkel, Rhabanusstraße, Freitag, 16.08.2024 Durch die besorgte 31-jährige Bewohnerin einer dortigen Wohnung wurde am Freitagmorgen eine Schlange in ihrer Küche festgestellt. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte die Äskulapnatter erfolgreich eingefangen und im Anschluss an einem entlegenen Ort außerhalb des Wohngebiets wieder in die Freiheit entlassen werden.

+++Traktorfahrer leicht verletzt+++ Gemarkung Idstein, K708, Eisenstraße, Samstag, 17.08.2024, 09.50 Uhr Ein 27-jähriger Eschenhahner befuhr mit seinem Traktor einen Feldweg in der Gemarkung Idstein und kam aus unbekannter Ursache nach links von diesem ab. Der Traktor kippte um. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt und wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. An dem Traktor entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR.

+++Unfall mit vier Verletzten+++ B417, Abfahrt Taunusstein Orlen, Samstag, 17.08.2024, 11:39 Uhr Ein 69-jähriger Diezer beabsichtigte mit seinem Volvo von der B417 nach links in Richtung Taunusstein-Orlen abzubiegen. Dabei musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 46-jähriger Elzer mit seinem Renault stoppte hinter dem Abbiegenden. Eine 54-jährige Fahrerin bemerkte die vor ihr haltenden zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. An den drei Beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 14.000 EUR.

+++Freibadbesucher entblößt sich +++ Taunusstein-Hahn, Zum Schwimmbad, Freitag, 16.08.2024, 16:15 Uhr Ein 53-jähriger Bad Schwalbacher entblößte sich im Freibad vor einer 24-jährigen Besucherin des Freibades. Der 53-jährige konnte bis zum Eintreffen der Polizei durch den Schwimmmeister festgehalten werden. Nach erfolgter Personalienfeststellung wurde gegen den Beschuldigten eine Strafanzeige gefertigt.

+++Versuchter Einbruch in Supermarkt+++ Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Sonntag, 18.08.2024, 05:21 Uhr Am frühen Sonntagmorgen versuchte ein Einbrecher in das Lager des dortigen Supermarkts einzubrechen. Der Täter versuchte das dortige Metalltor aufzuhebeln. Da jedoch die Türklinke abbrach, ließ der Einbrecher von seiner weiteren Tatausführung ab und flüchtete von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06722-91120 entgegen.

