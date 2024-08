Polizei Mettmann

POL-ME: Pedelec-Fahrer missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt - Mettmann - 2408029

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend, 7. August 2024, kam es in Mettmann auf der Eidamshauser Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Pedelec-Fahrer missachtete die Vorfahrt eines 73-jährigen Autofahrers und wurde bei dem anschließenden Zusammenstoß schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 17:40 Uhr befuhr der 47-jährige Pedelec-Fahrer den Radweg parallel zur Straße Südring aus Richtung Erkrath kommend. In Höhe des Kreisverkehrs mit der Einmündung zur Eidamshauser Straße missachtete er die Vorfahrt eines 73-jährigen Mercedes Benz Fahrers, welcher die Eidamshauser Straße in Richtung Südring befuhr. Der Mercedes kollidierte mit dem von links kommenden Pedelec-Fahrer in Höhe der Querungshilfe und der 47-Jährige wurde schwer verletzt.

Eingesetzte Rettungskräfte brachten den 47-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Einmündung des Kreisverkehrs an der Eidamshauser Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

