POL-RTK: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung - 16-Jährige aus Lorch vermisst

Bad Schwalbach (ots) - 1. Einbruch in Imbiss, Niedernhausen, Frankfurter Straße, Mittwoch, 14.08.2024, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 15.08.2024, 09:40 Uhr (fh)In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in einen Niedernhausener Imbiss ein. Wie Spuren am Tatort in der Frankfurter Straße belegen, suchten die ...

mehr