PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher suchen Schwimmbad auf +++ Diebstahl aus Kfz-Werkstatt +++ Fahrrad aus Einfahrt gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher suchen Schwimmbad auf,

Bad Schwalbach, Heimbacher Straße, Freitag, 16.08.2024, 19:00 Uhr bis Montag, 19.08.2024, 15:00 Uhr

(fh)Nicht nur Schwimmbadbesucher, sondern auch Diebe lockte am Wochenende ein Freibad in Bad Schwalbach an. So hatten die Langfinger zwischen Freitag und Montag das Gelände in der Heimbacher Straße aufgesucht und sich an dem dortigen Kiosk zu schaffen gemacht. Sowohl dessen Metalltür als auch das Fenster hielten den Hebelversuchen der Unbekannten stand, sodass sie unverrichteter Dinge die Flucht antraten.

Die Polizei in Bad Schwalbach ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Diebstahl aus Kfz-Werkstatt,

Bad Schwalbach, Nikolaus-August-Otto-Straße, Samstag, 17.08.2024, 08:50 Uhr bis 09:10 Uhr

(fh)Am Samstagmorgen haben Diebe in einer Bad Schwalbacher Auto-Werkstatt zugeschlagen. In der kurzen Zeitspanne von 08:50 Uhr bis 09:10 Uhr begaben sich die Täter zu dem Hof der Werkstatt in der Nikolaus-August-Otto-Straße, nutzten dabei einen unbemerkten Augenblick aus und stahlen mehrere Gegenstände. Darunter fielen unter anderem diverse Reifen samt Felgen. Aufgrund des Ausmaßes des Diebesguts müssen die Täter für den Abtransport ein entsprechendes Fahrzeug genutzt haben.

Zeuginnen und Zeugen des Diebstahls wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 an die Polizeistation Bad Schwalbach.

3. Fahrrad aus Einfahrt gestohlen,

Rüdesheim am Rhein, Berliner Straße, Samstag, 17.08.2024, 22:00 Uhr bis Sonntag, 18.08.2024, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zu Sonntag kam es in Rüdesheim zu einem Fahrraddiebstahl. Zwischen Samstagabend, 22:00 Uhr und Sonntagmorgen, 08:00 Uhr suchten die Diebe die Einfahrt eines Wohnhauses in der Berliner Straße auf und stahlen aus dieser ein graues Mountainbike. Im Anschluss suchten die Langfinger das Weite.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell