POL-RTK: Betrunkener 20-Jähriger verursacht Unfall+++Alkoholisierter Randalierer in Gewahrsam genommen+++3. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person+++Unbekannter flüchtet nach verursachtem Schaden

1. Betrunkener 20-Jähriger verursacht Unfall, Eltville am Rhein, Martinsthaler Straße, Dienstag, 03.09.2024, 02:00 Uhr

(ms) In der Nacht von Montag auf Dienstag verursachte in Eltville ein 20-Jähriger im betrunkenen Zustand einen Verkehrsunfall. Gegen 02:00 Uhr befuhr der Mann mit seiner Mercedes C-Klasse die Martinsthaler Straße von Martinsthal kommen in Richtung Rauenthal. Dort kam der alkoholisierte 20-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten silberfarbenen Peugeot. Aufgrund des Aufpralls wurde der Peugeot gegen eine dortige Gartenmauer gestoßen. Hierbei wurden keine Personen verletzt, der Mercedes war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 18.500 Euro geschätzt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde vor Ort sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

2. Alkoholisierter Randalierer in Gewahrsam genommen, Taunusstein, Kleiststraße, Dienstag, 03.09.2024, 21:40 Uhr

(ms) In Taunusstein nahm die Polizei am späten Dienstagabend einen betrunkenen Randalierer fest. Gegen 21:40 Uhr wurden in der Kleiststraße zwei Personen von einem alkoholisierten Unbekannten angesprochen, ob diese einen Schluck aus seiner Schnapsflasche trinken wollen. Als die beiden verneinten wurde der 35-Jährige aggressiv und schlug mit der Flasche auf das Fahrzeug der beiden Zeugen ein. Diese hielten den Betrunkenen anschließend fest, bis die Polizei eintraf. Daraufhin wurde der 35-Jährige festgenommen und zwecks Ausnüchterung sowie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

3. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person, Idstein, Grunerstraße, Dienstag, 03.09.2024, 16:06 Uhr

(ms) In Idstein ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 16 Uhr war ein 77-Jähriger mit seinem E-Bike in der Grunerstraße in Richtung der Straße "In der Eisenbach" unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 73-jährige Frau mit ihrem Ford C-Max auf der Straße "In der Ritzbach" in Richtung der Grunerstraße. In dem dortigen Kreuzungsbereich war der Fahrradfahrer bereits in den Kreisverkehr eingefahren, als die 73-Jährige die Vorfahrt des Mannes missachtete. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, durch den Aufprall stürzte der 77-Jährige, verletzte sich leicht und wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt.

4. Unbekannter flüchtet nach verursachtem Schaden, Taunusstein, Grillparzerstraße, Dienstag, 03.09.2024, 10:50 Uhr bis 13:00 Uhr

(ms) Am Dienstag verursachte in Taunusstein ein unbekannter Fahrer Schäden an einem geparkten PKW und flüchtete. Zwischen 10:50 Uhr und 13:00 Uhr parkte ein roter Audi A4 in der Grillparzerstraße, in dieser Zeit touchierte ein bislang unbekannter Fahrer den Audi und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

