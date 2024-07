Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen-Aixheim

Lkr. TUT) - Nachtragsmeldung: Durchsuchung bei mutmaßlichem Reichsbürger wegen illegalem Waffenbesitz - Mehrere Waffen sichergestellt und beschlagnahmt

Aldingen-Aixheim / Lkr. TUT (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz:

Beschuldigter nach Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil in Haft

Nachdem am 14. und 15.03.2024 mit Beschluss des Verwaltungsgerichts Freiburg bei einem gewerblichen Waffenhändler aus Aldingen-Aixheim mit mutmaßlichem Reichsbürgerbezug durchsucht wurde, konnten bei der damaligen Durchsuchung über 1.000 Waffen- und Waffenteile, sowie rund 1,5 Tonnen Munition sichergestellt werden. Darüber hinaus führten die damaligen Maßnahmen zu weiteren Ermittlungen wegen Verstöße gegen das Waffengesetz, das Kriegswaffenkontrollgesetz und gegen das Sprengstoffgesetz. Dem Waffenhändler wurden durch die Behörde seine waffenrechtlichen Erlaubnisse entzogen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Rottweil, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Rottweil und der Waffenbehörde der Stadt Spaichingen führten am 24.07.2024 zu erneuten Durchsuchungen im Bereich Aldingen und im Schwarzwald-Baar-Kreis. Bei den Maßnahmen stellten die Behörden erneut Schusswaffen, Munition, verbotene Gegenstände, verbotene "Böller" und Waffenteile sicher. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Staatsanwaltschaft hat aufgrund des Ergebnisses der bisherigen Maßnahmen gegen den 56-Jährigen einen Haftbefehl beim Amtsgericht in Rottweil beantragt. Dieses setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Pressemitteilung vom 25.03.2024, 14:44 Uhr

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz: Durchsuchung bei mutmaßlichem Reichsbürger - Mehrere Waffen sichergestellt und beschlagnahmt

Am 14.03.2024 hat die Kriminalpolizeidirektion Rottweil des PP Konstanz im Rahmen der Amtshilfe die Waffenbehörde der Stadt Spaichingen unterstützt. Diese hatte über den Verwaltungsgerichtshof Mannheim einen Durchsuchungsbeschluss gegen einen 56-jährigen gewerblichen Waffenhändler aus Aldingen-Aixheim erwirkt, um eine Verfügung zur Sicherstellung aller waffenrechtlicher Erlaubnisse, Waffen und Waffenteile durchzusetzen. Bei diesem Einsatz unterstützten Kräfte des Polizeipräsidiums Konstanz, des Polizeipräsidiums Einsatz und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg. Es wurden mehrere hundert Schusswaffen, Waffenteile und Munition sichergestellt. Bei einem Teil der Waffen und Gegenstände liegen mutmaßliche Verstöße gegen das Waffengesetz, Kriegswaffenkontrollgesetz und Sprengstoffgesetz vor. Die Staatsanwaltschaft Rottweil hat ein Strafverfahren gegen den Waffenhändler eingeleitet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Rottweil hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell