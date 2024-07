Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Falsche Handwerker bestehlen Seniorin (23.07.2024)

Konstanz (ots)

Am frühen Dienstagabend haben falsche Handwerker eine Seniorin in der Turnierstraße bestohlen. Gegen 18 Uhr klingelte ein Mann, der sich als Handwerker ausgab an der Wohnungstür der 74-Jährigen. Unter dem Vorwand, dass ein Kollege bei Arbeiten einen Schlauch abgerissen habe und er nun überprüfen müsse, ob das Wasser in ihrer Wohnung noch laufe, verschaffte sich der Fremde Zutritt. Während die Frau mit ihm die Wasserhähne überprüfte, funkte der Unbekannte mehrfach mit einer weiteren Person, die sich vermutlich währenddessen unbemerkt in die Wohnung schlich. Nachdem der Handwerker seine Arbeiten "beendet" hatte und ging, stellte die 74-Jährige fest, dass ihr Schmuckkoffer aufgebrochen war und Bargeld und ihre EC-Karte fehlten.

Zur Beschreibung des falschen Handwerkers ist folgendes bekannt: etwa 30 Jahre alt, bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt oder Hemd, einer schwarzen Arbeitshose mit Taschen an den Seiten in denen sich ein Funkgerät befand, schwarze Schuhe.

Die Polizei warnt nochmals eindringlich davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen und rät zu besonderer Vorsicht bei Handwerkern, die unaufgefordert plötzlich vor der Tür stehen und Arbeiten anbieten. Schließen Sie die Tür und halten zunächst Rücksprache mit einer Person Ihres Vertrauens! Hinweise, um sich vor unseriösen Handwerken zu schützen, bekommt man bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell