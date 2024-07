Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Handbremse nicht angezogen - wegrollendes Auto verursacht rund 11.000 Euro Schaden (24.07.2024)

Radolfzell (ots)

Ein wegrollendes Auto hat am Mittwochabend in der Gustav-Troll-Straße einen Schaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro verursacht. Gegen 18 Uhr parkte ein 27-Jähriger einen Hyundai Kona im Bereich der Hausnummer 6 und vergaß vor Verlassen des Wagens die Handbremse anzuziehen. In der Folge rollte das Auto rückwärts, touchierte zunächst eine Mülltonne, anschließend eine Gartenmauer und schließlich einen auf Höhe der Hausnummer 8 geparkten VW Passat.

