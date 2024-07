Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Kleinkraftrad gerät in den Gegenverkehr

Fahrerin aus Moers schwer verletzt

Geldern-Kapellen (ots)

Am Donnerstag (18.Juli 2024) kam es gegen 17:10 Uhr an der L362 (Zitterhuck) in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Frau aus Moers befuhr mit einem Kleinkraftrad der Marke KTM die L362 aus Fahrtrichtung Issum kommend und damit in Richtung Kapellen. Aus entgegengesetzter Richtung befuhr eine 61-jährige Frau aus Issum mit einer grauen Mercedes Benz C-Klasse die L362. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Frau aus Moers in einer Rechtskurve die Kontrolle über Ihr Kleinkraftrad und geriet in den Gegenverkehr. Dort kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch sich die 25-Jährige schwer verletzte. Lebensgefahr bestand nicht. Ein Rettungshubschrauber verbrachte die Frau in ein Krankenhaus, während sowohl an der Mercedes Benz C-Klasse als auch am Kleinkraftrad erheblicher Sachschaden entstand. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell