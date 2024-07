Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Mercedes Sprinter kollidiert mit Straßenbaum

Vier Insassen leicht verletzt

Weeze (ots)

Am Donnerstag (18. Juli 2024) kam es gegen 06:00 Uhr am Schafweg in Weeze zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein mit neun Insassen besetzter Mercedes Sprinter im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Vier der neun Insassen, allesamt Leiharbeiter aus den Niederlanden, wurden dabei leicht verletzt. Zwei der vier Personen konnten noch vor Ort durch die Rettungskräfte wieder entlassen werden, während die anderen beiden zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht wurden. Am Mercedes Sprinter sowie am Straßenbaum entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell