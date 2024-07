Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Kollision im Einmündungsbereich: Pedelecfahrer schwer verletzt

Bedburg-Hau-Hau (ots)

Am Mittwoch (17. Juli 2024) kam es gegen 16:25Uhr im Einmündungsbereich der Antoniterstraße / Felix-Roeloffs-Straße in Bedburg-Hau zu einem Verkehrsunfall. Eine 60-jährige Frau aus Kleve befuhr mit einem roten Chevrolet Aveo die Antoniterstraße aus Fahrtrichtung Alte Landstraße und somit in Richtung Felix-Roeloffs-Straße. Im Einmündungsbereich übersah die Frau einen von recht kommenden und vorfahrberechtigten Pedelecfahrer, wodurch es im Bereich der Geh- und Radwegfurt zu einer Kollision kam. Der 54-jährige Klever, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, verletzt sich durch die Kollision bzw. den Sturz schwer und wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand nicht. Sowohl am Pedelec als auch am Chevrolet entstand Sachschaden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell