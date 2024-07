Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfall: Pedelecfahrerin kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich schwer

Bedburg-Hau-Hasselt (ots)

Am Mittwoch (17. Juli 2024) kam es gegen 10:45 Uhr an der Straße "An der Linde" in Bedburg-Hau zu einem Verkehrsunfall. Eine 63-jährige Frau aus Kalkar befuhr mit Ihrem Pedelec, in Begleitung Ihres 63-jährigen Ehemanns, die genannte Örtlichkeit in Fahrtrichtung Hasselt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich dabei schwer. Lebensgefahr bestand nicht. Die Frau wurde aufgrund Ihrer Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus verbracht, während das Pedelec leicht beschädigt wurde. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell