POL-KLE: Goch - Straßenverkehrsgefährdung

Polizei sucht Verkehrsteilnehmer

Goch-Asperden (ots)

Am Montag (15. Juli 2024) kam es zwischen 12:50 Uhr und 13:15 Uhr in Goch zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein 84-jähriger Mann aus Goch befuhr mit einem grauen VW Passat u.a. die Feldstraße, wo er durch eine eingesetzte Streifenwagenbesetzung angehalten wurde. Durch einen 53-jährigen Zeugen aus Goch hatte die Kreispolizeibehörde Kleve vom Sachverhalt der Straßenverkehrsgefährdung Kenntnis erhalten. Der Zeuge schilderte den eingesetzten Beamtinnen und Beamten, dass der 84-Jährige mehrfach in den Gegenverkehr geraten sei und es im Bereich der Hervorster Straße fast zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer gekommen sei. Ein blauer VW Golf, musste laut Schilderungen des Zeugen, mit den beiden rechten Fahrzeugreifen auf einen nicht abgesenkten Bürgersteig fahren, um eine Kollision zu verhindern. Der Führerschein des 84-Jährigen wurde in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach dem Verkehrsteilnehmenden im blauen VW und nimmt Hinweise unter 02821 5040 bei der Polizei Kleve entgegen. (pp)

