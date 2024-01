Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Berichtszeitraum Freitag, 05.01.2024, 12:00 Uhr bis Sonntag, 07.01.2024, 12:00 Uhr

Im Berichtszeitraum ereigneten sich neun Verkehrsunfälle mit reinen Sachschäden, wobei sich in drei Fällen die Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernten. Einen der Unfallflüchtigen konnte die Polizei bereits ermitteln und die notwendigen Strafverfahren gegen den verantwortlichen Fahrzeugführer einleiten.

Am Samstag, 06.01.2024, kam es zwischen 10:45 Uhr und 12:15 Uhr zu einer Beschädigung an einem PKW der Marke Skoda, der in dem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Danziger Straße Neuwied geparkt abgestellt stand. Vermutlich beim Ein-/Ausparken fuhr der bislang unbekannte Verursacher gegen den hinteren Kotflügel des Skoda und beschädigte dabei den PKW. Zeugen des Vorfalls, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631 8780 oder per email pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einen größeren Ladendiebstahl verhindert haben am Samstag, 05.01.2024, 13:10 Uhr aufmerksame Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts in der Neuwieder Fußgängerzone. Zwei Kundinnen gingen mit vollgepackten Plastiktüten in eine Umkleidekabine und ließen dort dann abgetrennte Preisschilder und Sicherungsetiketten zurück. Die hinzugerufene Polizei konnte vor Ort noch eine der beiden Frauen antreffen, die neben Kleidung auch Schmuck und einen Rucksack mitführte, für die die 48jährige Frau aus dem Kreis Neuwied keinen Herkunftsnachweis vorlegen konnte. Die Täterin wurde vor Ort festgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Ladendiebstahls gegen sie und ihre Mittäterin eingeleitet.

Einen Polizeieinsatz verursache am Freitagabend, 05.01.2024, 18:47 Uhr ein 24jähriger Mann aus Neuwied. Dem junge Mann fiel öffentlichkeitswirksam auf einem Parkplatz eine Pistole auf den Boden. Nachdem der Mann die Pistole wieder aufgehoben und eingesteckt hatte, ging er weg. Im Rahmen der intensiven Fahndung konnte durch Hinweise das Mehrfamilienhaus ermittelt werden, das der Mann betreten hatte. Nach Anordnung einer Wohnungsdurchsuchung konnte bei dem Tatverdächtigen eine Softair Pistole gefunden und sichergestellt werden. Da der Mann über keine behördliche Erlaubnis zum Führen der Waffe in der Öffentlichkeit verfügt, wurde ein Verfahren nach dem Waffengesetzt gegen ihn eingeleitet.

Und dann war da noch........

.....die 89jährige Frau aus Neuwied-Engers, die am Samstag, 06.01.2024, 13:30 Uhr der Polizeiinspektion Neuwied den Diebstahl von Schuhen aus ihrem Schuhschrank meldete. Die Beamten suchte routinemäßig den Tatort auf und konnten einen so wörtlich "umfangreichen, aber schlecht geordneten Schuhschrank" vorfinden. Bei dem anschließenden "Schuh Memory" konnten alle Schuhe wieder als Paare zugeordnet werden, so dass der Frau wieder ein ordnungsgemäß sortierter Schuhschrank übergeben werden konnte und ein Diebstahl von Schuhen auszuschließen war.

