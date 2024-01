POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr

Neuwied (ots) - Am Nachmittag des 04.01.2024 gegen 14:42 Uhr kam es auf der B42 in Höhe der Ortschaft Hammerstein zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Demnach überholte ein weißer PKW in Fahrtrichtung Leutesdorf mehrere Fahrzeuge. Der Überholvorgang musste abrupt abgebrochen werden, da sich im Gegenverkehr ein Fahrzeug näherte. Das entgegenkommende Fahrzeug ...

