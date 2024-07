Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Gefährliche Körperverletzung

Auseinandersetzung am Bahnhof

Polizei mit zahlreichen Kräften vor Ort

Kleve (ots)

Bei einer Auseinandersetzung am Mittwochabend (17. Juli 2024) wurde gegen 17:15 Uhr am Bahnhofvorplatz in Höhe des dortigen Containers ein 35-jähriger Mann aus Kranenburg leicht verletzt.

Zwei Männer aus Kleve im Alter von 28 und 35 Jahren gerieten mit dem Kranenburger aus derzeit noch nicht bekannten Gründen in Streit, in dessen Folge der Kranenburger leicht verletzt wurde. Noch vor Eintreffen der Polizei hatten sich die beiden Tatverdächtigen mit einem VW Passat, der mit weiteren drei Männern besetzt war, vom Bahnhof entfernt. Ebenso hatte sich der Verletzte bereits auf die gegenüberliegende Bahnhofsseite begeben und konnte dort von den eingesetzten Beamtinnen und Beamten angetroffen werden.

Das flüchtige Fahrzeug wurde durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten auf der Lohengrinstraße gestoppt und alle fünf Männer zur Wache an der Kanalstraße verbracht. Im Passat stellten die Kolleginnen und Kollegen Pfefferspray sicher.

Dem 31-jährigen Fahrer des VW Passats mit lettischen Kennzeichen wurde aufgrund des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmittel eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn ist, im Rahmen der Ermittlungen, ein gesondertes Strafverfahren eingeleitet worden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft konnten der 28-Jährige sowie die drei weiteren Männer bereits gestern Abend die Polizeiwache verlassen. Der 35-Jährige wurde heute Morgen nach Zahlung einer Sicherheitsleistung aus dem Gewahrsam entlassen.

Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Zusammenhänge zu einer weiteren Körperverletzung, die sich gestern Abend im Bereich des Containers zugetragen hat, bei der ein 34-jähriger Mann aus Kleve mit einem Schneidwerkzeug verletzt wurde, werden geprüft. Nach ersten Erkenntnissen verletzte ein Unbekannte den 34-Jährigen leicht am Kopf und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte im Umfeld aufgefunden und sichergestellt werden. (as)

