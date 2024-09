PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Autohaus+++Fahrraddiebstahl+++Unbekannte brechen in Freibad ein+++ Bushaltestellen beschädigt+++Schiffsschraube versucht zu stehlen+++Unbekannter Zweiradfahrer flüchtet+++ Auto beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Autohaus,

Taunusstein, Erich-Kästner-Straße, Sonntag, 01.09.2024, 14:18 Uhr

(ms) In Taunusstein brachen am Sonntagnachmittag Unbekannte in ein Autohaus ein. Gegen 14:20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter unberechtigt Zutritt zum rückwärtigen Bereich eines Autohauses in der Erich-Kästner-Straße. Dort zerstörten sie die Scheibe einer Außentür, gelangten so ins Innere und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Täter flüchteten danach in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Fahrraddiebstahl,

Niedernhausen, Oberjosbach, Samstag, 31.08.2024, 23:00 Uhr bis Sonntag, 01.09.2024, 09:00 Uhr

(ms) Am vergangenen Wochenende wurden in Niedernhausen zwei Fahrräder entwendet. In der Nacht von Samstag auf Sonntag näherte sich ein Unbekannter einem in der Straße "Oberjosbach" geparktem roten Mitsubishi Outlander. An dem Fahrzeug war ein Fahrradträger befestigt, von diesem der Täter zwei mittels Schloss gesicherte Mountainbikes der Marke "Canyon" im Wert von etwa 6.500 Euro entwendete. Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Unbekannte brechen in Freibad ein,

Schlangenbad, Nassauer Allee, Sonntag, 01.09.2024, 00:00 Uhr bis 09:00 Uhr

(ms) Am Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in ein Schwimmbad in Schlangenbad ein und entwendeten Wechselgeld. Zwischen 00:00 Uhr und 09:00 Uhr betraten die Einbrecher durch einen durchschnittenen Maschendrahtzaun ein Freibad in der Nassauer Allee. In einem auf dem Gelände liegenden Gebäude öffneten die Täter eine Kasse und erbeuteten mehrere Hundert Euro an Wechselgeld. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Mehrere Bushaltestellen beschädigt,

Idstein, Henriettenthaler Straße, Am Friedhof, Taunusstein, Limburger Straße, Sonntag, 01.09.2024, 08:14 Uhr bis 17:20 Uhr

(ms) Unbekannte beschädigten am Sonntag in Idstein und Taunusstein mehrere Bushaltestellen. Zwischen Sonntagmorgen und Sonntagabend wurden drei Bushaltestellen von Vandalen heimgesucht. An einer Taunussteiner Haltestelle in der Limburger Straße wurden zwei Scheiben durch Steinwürfe zerstört, in zwei weiteren Fällen in der Idsteiner Henriettenthaler Straße und "Am Friedhof" die Verglasungen hinter den Sitzbänken. Rund um die Bushaltestellen lagen zudem Glasscherben auf dem Gehweg. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei in Idstein und Bad Schwalbach haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter den Rufnummern (06124) 7078-0 für Bad Schwalbach und (06126) 9394-0 für Idstein entgegen.

5. Diebe versuchen Schiffsschraube zu stehlen, Walluf, Rheinallee, Donnerstag, 29.08.2024, 15:30 Uhr

(ms) Am Donnerstagnachmittag versuchten Diebe in Walluf eine Schiffsschraube aus Messing zu entwenden. Gegen 15:30 Uhr näherten sich vier unbekannte Personen einer Kiesverladestation in der Rheinallee und versuchten den circa 150 kg schweren Propeller aus Messing anzuheben. Als ein Mitarbeiter dies bemerkte, brachen die Täter ab und flüchteten mit einem roten VW Caddy und einem älteren Wohnmobil. In den Fahrzeugen hielten sich zudem weitere unbekannte Personen auf. Die Polizeistation Eltville hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

6. Unbekannter Zweiradfahrer flüchtet nach Unfall, Taunusstein, Aarstraße, Mittwoch, 28.08.2024, 16:11 Uhr

(ms) Am vergangenen Mittwoch, 28.08.2024 ereignete sich in Taunusstein ein Unfall, bei dem der Verursacher flüchtete. Gegen 16:10 Uhr befuhr eine 36-jährige Frau mit ihrem weißen Peugeot 208 die Aarstraße (Bundesstraße 275) aus Idstein kommend in Richtung Bad Schwalbach, unmittelbar hinter ihr fuhr ein bislang unbekannter Roller. In Höhe der Hausnummer 152 fuhr dessen Fahrer dem weißen Peugeot im Bereich der Heckstoßstange linksseitig auf, prallte vom Fahrzeug ab, lenkte gegen und kollidierte erneut mit dem Pkw. Anschließend flüchtete der Unbekannte ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden am Peugeot wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

7. Geparktes Auto beschädigt und geflohen, Hohenstein, Gartenfeldstraße, Dienstag, 27.08.2024, 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr,

(ms) Am Dienstag beschädigte in Hohenstein ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein geparktes Fahrzeug und flüchtete. Zwischen 16 Uhr und 18:30 Uhr parkte ein schwarzer Audi A1 am rechten Fahrbahnrand der Gartenfeldstraße in Höhe der Hausnummer 28. In dieser Zeit streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Fahrerseite des Audi, beschädigte die Fahrertür sowie Kotflügel und verursachte hierdurch einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Anschließend flüchtete die Fahrerin oder der Fahrer, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

