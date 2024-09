PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Bedrohung und versuchte gefährliche Körperverletzung in Taunusstein +++ mehrere Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss +++ Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Bedrohung und versuchte gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht! Taunusstein-Wehen, Aarstraße Sonntag, 01.09.2024, 02:59 Uhr

(SIm) Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Gaststätte in Taunusstein-Wehen zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung mittels Pfefferspray und anschließender Bedrohung durch einen bislang unbekannten Täter. Um 02:59 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter die Gaststätte in der Aarstraße, in Taunusstein-Wehen. Da der Unbekannte sofort aggressiv auftrat, wurde er umgehend der Gaststätte verwiesen. Beim Verlassen der Lokalität drehte sich der Täter noch einmal um und versprühte Pfefferspray in Richtung mehrerer anwesender Gäste, verfehlte diese jedoch knapp. Anschließend flüchtete er in Richtung der Weiherstraße. Ein Zeuge, welcher dem Täter folgte, wurde sodann von diesem mit Worten bedroht. Während der Bedrohung zeigte der Täter außerdem noch ein mitgeführtes Messer, bevor er anschließend verschwand. Der unbekannte Täter wird von den anwesenden Personen wie folgt beschrieben: männlich, deutsch, ca. 18 Jahre alt, ca. 175 - 180 cm groß, dunkle/ schwarze Haare mit Zopf, dunkle/ graue Oberbekleidung, lange graue Jogginghose.

Hinweise zur Tat oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach, unter der Rufnummer 06124 - 7078-0 entgegen.

2. Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss Hünstetten-Wallbach, B 417 Sonntag, 01.09.2024, gegen 01:30 Uhr

(JW) Am frühen Sonntagmorgen wurde gegen 01:30 Uhr durch einen Verkehrsteilnehmer auf der B417, im Bereich Hünstetten, nahe des Fahrtrainingszentrums ein roter Mini Cooper im Graben gemeldet. Durch die eingesetzte Streife konnte das Fahrzeug, allerdings ohne Personen dort aufgefunden werden. Ermittlungen an der Halteranschrift ergaben, dass die 27-jährige Fahrzeugführerin aus Idstein nach eigenen Angaben einem Reh ausgewichen sei und aufgrund dessen im Graben landete. Da die Beamten bei der Fahrzeugführerin Alkoholgeruch feststellen konnten, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser verlief positiv. Die Fahrzeugführerin wurde im Anschluss für eine Blutentnahme zur Polizeistation nach Idstein verbracht und ihr Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der entstandene Sachschaden bei dem Verkehrsunfall wird auf ca. 500,00 Euro geschätzt.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Idstein, unter der Rufnummer 06126 - 9394-0 zu melden.

3. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Idstein, B 275/ Rudolfstraße Sonntag, 01.09.2024, gegen 02:30 Uhr

(JW) Am frühen Sonntag wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein verunfalltes Fahrzeug am Kreisel B 275/ Rudolfstraße gemeldet. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Waldems befuhr nach bisherigen Erkenntnissen die B275, aus Richtung Idstein kommend in Richtung Waldems. Bei der Durchfahrt des Kreisels kam der Fahrer mit seinem roten Ford Fiesta ausgangs des Kreisels nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal in die Schutzplanke. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten deutlicher Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer festgestellt werden. Der 20-jährige wurde für eine Blutentnahme zur Polizeistation nach Idstein verbracht und sein Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Sachschaden wird auf ca. 6600,00 Euro beziffert.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Idstein, unter der Rufnummer 06126-9394-0 zu melden.

4. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt Taunusstein-Hahn, Aarstraße/ Uhlandstraße Samstag, 31.08.2024, 14:05 Uhr

(SIm) Am frühen Samstagnachmittag kam es in Taunusstein-Hahn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 26-jähriger Mann aus Taunusstein befuhr mit seinem Renault die Uhlandstraße in Taunusstein-Hahn und beabsichtigte am Ende der Straße nach rechts, auf die Aarstraße, in Richtung Taunusstein-Bleidenstadt einzubiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 63-jährigen Motorradfahrer aus Vreden, welcher mit seiner Kawasaki auf der Aarstraße, in Richtung Taunusstein-Bleidenstadt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Motorradfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der 63-jährige wurde für weitere medizinische Versorgungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3100,00 Euro geschätzt.

